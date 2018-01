No puede África permanecer en silencio ante “ofensivas” palabras de Trump

ADIS ABEBA, Etiopía— Los líderes de África no pueden permanecer en silencio después de los supuestos comentarios vulgares del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los países del continente y a Haití, señaló el jueves el presidente de la Comisión de la Unión Africana, un día antes de una reunión programada de Trump con el presidente de Ruanda.

Moussa Faki Mahamat dijo ante los ministros de Relaciones Exteriores, previo a una cumbre de la Unión Africana en la capital de Etiopía, que muchos siguen digiriendo la comparación de Trump de las naciones africanas con un asqueroso inodoro.

"El continente está profundamente consternado por el mensaje de odio y el deseo de marginar a África", manifestó Mahamat antes de la cumbre que se celebrará el domingo.

Indicó que los líderes africanos también deberían responder a otros comentarios y acciones de Trump, como "las declaraciones sobre Jerusalén, la reducción de la contribución al presupuesto de las operaciones de los cascos azules. El continente no puede guardar silencio sobre todo esto”.

Trump se reunirá el viernes con el presidente de Ruanda Paul Kagame, nuevo presidente de la Unión Africana, en el Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos, Suiza.

El mandatario estadounidense "reafirmará las relaciones entre Estados Unidos y África y entablará conversaciones sobre prioridades comunes como el comercio y la seguridad”, dijo el asesor de seguridad nacional estadounidense H.R. McMaster a los medios de comunicación en Washington.

En los últimos días, los allegados de Trump y el Departamento de Estado han estado tratando de remendar el daño que causaron sus palabras despectivas sobre África a las relaciones de Estados Unidos con el continente. Aun así no se enviará a ninguna delegación de alto nivel por parte de Washington a la cumbre de la UA para hablar del tema de forma personal.

Usualmente Washington enviaba a un subsecretario de Estado o incluso al secretario mismo a la cumbre. Pero este año, Estados Unidos estará representado por Mary Beth Leonard, embajadora estadounidense ante la UA, quien ya vive en Adis Abeba.

Aunque la falta de un representante estadounidense de alto nivel podría llevar a conjeturas de que el gobierno de Trump no considera a África como una de sus prioridades, dos funcionarios del Departamento de Estado dijeron que simplemente la UA, a diferencia de cumbres anteriores, ha pedido que este año no asistan delegaciones de países que no pertenezcan a la entidad.

Muchos africanos reaccionaron con indignación a los supuestos comentarios despectivos de Trump, pero el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, acaparó los titulares esta semana al decir que el presidente de Estados Unidos debería ser elogiado por hablar sin rodeos.

El ejecutivo de Botsuana calificó las palabras de Trump como “censurables y racistas” y llamó a consultas al embajador de Washington para que le explicara lo que había sucedido.