No pudo concebir con ex

Elton John trató de tener hijos con su ex esposa Renate Blauel; sin embargo tuvieron problemas para concebir juntos, informó The Sun.

Así lo contó Blauel en los documentos legales que forman parte de la demanda que presentó contra el artista.

Sin embargo, su declaración se contradice con la de John, quien había compartido en sus memorias no querer tener hijos hasta que conoció a su esposo, David Furnish.

A través del archivo de 20 páginas, el equipo legal de la ex esposa del artista sostuvo la versión de ella,

"La demandante (Blauel) y el demandado intentaron tener hijos durante su relación, pero no pudieron hacerlo", compartió.

La ex pareja se conoció en 1983 en Londres, al momento en que John trabajó en su álbum Two Low for Zero, y menos de un año después, Blauel se había unido al séquito del cantante para una gira por Australia; la mujer decidió casarse con la celebridad en Sydney, el día de San Valentín de 1984, aunque se separaron cuatro años después, tras lo cual él anunció su homosexualidad.