No pudo ´Checo´ sumar en Francia

El británico Lewis Hamilton se confirmó como líder absoluto del Campeonato de Pilotos de la Temporada 2019 de la Fórmula 1, luego de adjudicarse la victoria este domingo en el Gran Premio de Francia.

Después de ver la bandera a cuadros en el Circuito Paul Ricard, Hamilton, de la escudería Mercedes, acumuló 187 puntos gracias a seis victorias en lo que va del año y dos segundos lugares, lo que es un dominio apabullante.

Atrás se coloca su compañero finlandés Valtteri Bottas, quien hoy en Francia no pudo ejercer presión y terminó segundo para llegar a 151 puntos, distanciado del alemán Sebastian Vettel, de Ferrari, quien posee 111 unidades.

El total dominio de las "flechas plateadas" hace que el equipo alemán lidere la clasificación de constructores, con 338 puntos, seguido de Ferrari, con 198, y de Red Bull, con 136. Así, Hamilton va encaminado a su sexto título de la máxima categoría del deporte motor.

En lo que respecta al piloto mexicano Sergio Pérez, este acumuló su cuarto Gran Premio en fila sin sumar unidades; hoy en Le Castellet terminó en el puesto 12, por lo que se estancó con 13 puntos en la clasificación, después de ocho fechas disputadas en la F1.

En lo que se vislumbraba un buen año para el jalisciense con el ingreso de Racing Point en sustitución de Force India, por ahora no ha quedado demostrado.

EN LOS PITS

El piloto mexicano Sergio Pérez afirmó que la penalización de cinco segundos que sufrió le evitó meterse a la zona de puntos en el Gran Premio de Francia y terminó en el décimo segundo escalón.

"No entiendo la penalización, se supone que hicimos lo que teníamos que hacer. Tuve que salir recto en la curva tres. Se estableció que transitando por ahí había que ir hasta el segundo cono, y si no lo hacías tenías una penalización, fue lo que hice y aparentemente tuve un avance en carrera. Fue lo que hice. Para mí es imposible saber si gané o no (una ventaja)", señaló.