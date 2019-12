No procederá solicitud de separar a Lily Téllez de bancada Batres

El senador Martí Batres Guadarrama consideró que no prosperará la solicitud de la Comisión de Honor y Justicia de Morena para separar de la bancada a Lilly Téllez García, debido a que no comparte ni respeta la ideología de esta fuerza política.

En entrevista con Notimex, el legislador apuntó que debido a que la senadora es externa es decir, que no milita en el partido, no se podría separar de la fracción parlamentaria.

"En el caso de Lilly Téllez se trata de una legisladora externa, como ella misma ha aclarado, no pertenece al partido. No está sujeta a la disciplina del partido. No procede expulsar a Lilly Téllez del Grupo Parlamentario de Morena", consideró.

Comentó que incluso ella misma siempre ha manifestado su cualidad externa y que no está incorporada al partido, y "creo que hay que respetar esa condición en la que ella está, coincide con una parte del programa del partido y creo que este marco de libertades es el más adecuado".

En tanto que la senadora Martha Lucía Micher Camarena, también de Morena, señaló que desconocía dicho documento y por lo tanto prefería no opinar sobre el tema.

Un oficio de la Comisión de Honor y Justicia de Morena, fechado este lunes y firmado por Héctor Díaz-Polanco, Gabriela Rodríguez Martínez, y Adrián Arroyo Legaspi, dirigido al coordinador de Morena, en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, solicita que separe de la bancada a Téllez García debido a que no respeta ni comparte la ideología de Morena.

Se le solicita que en un plazo no mayor de tres días hábiles realice todas las diligencias necesarias para la inmediata separación de la legisladora y que informe a dicha comisión del cumplimiento de lo requerido en el oficio en un plazo no mayor de 24 horas.