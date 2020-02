No prestará jugadores

Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz Azul, aseguró que no planea ceder a Roberto Alvarado y Santiago Giménez para el microciclo que realizará el Tri Preolímpico en el CAR, del 2 al 5 de febrero.

El "Piojo" y el "Chaquito" Giménez, junto al portero Sebastián Jurado, aparecieron en la convocatoria que reveló ayer Jaime Lozano.

"Yo siempre apoyo a la Selección porque los muchachos cuando son convocados le da motivación y adquieren experiencia, pero en este momento el equipo no está completo y esa es la realidad, entonces a lo mejor puede ser que vaya uno, no sé", explicó Siboldi en La Noria.

"La realidad es que no podemos prescindir de Santi ni de Alvarado, de Sebastián tenemos la posibilidad de que están Chuy, Memo o Andrés; más adelante quizás, cuando ya esté todo el plantel, podamos darles la posibilidad de que sí vayan a la Selección".

El timonel dejó claro que platicará con el director deportivo celeste Jaime Ordiales para conocer si cederán a los jugadores, tras la visita al Toluca, y rumbo a su compromiso de Fecha 5, en casa ante el Pachuca.

"A Santiago y Alvarado los necesitamos en este momento, si eso a mí me quita y me resta que no vayan a jugar el partido del fin de semana, no", apuntó.