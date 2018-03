No pone el ‘Tuca’ frío como excusa

La gélida temperatura que le espera a los Tigres en Toronto no debe afectar el funcionamiento del equipo, consideró el técnico Ricardo Ferretti.

Tras reconocer la cancha del BMO Field con un entrenamiento recreativo, el “Tuca” habló ante los medios y argumentó que los cero grados que se esperan para la hora del juego ya son conocidos por su equipo.

Ferretti recordó que ese ambiente frío lo vivieron en la ida de la Final Regia ante Rayados y ahí sus jugadores respondieron bien.

“Si nos afecta no nos debe de afectar tanto (frío). Cuando ya calientas los jugadores y están en la cancha, mientras no sea una cantidad de nieve, inclusive hace poco tiempo jugamos en Monterrey con aguanieve y la pelota estaba muy resbaladiza y los jugadores se comportaron muy bien, espero los jugadores se adapten”, comentó Ferretti.

Sobre el rival, el “Tuca” dijo que tiene buenas individualidades y como equipo deben cuidarse del funcionamiento que puedan mostrar ante ellos.

“Sabemos que es un gran equipo, y que va ser muy difícil el partido y que tenemos que estar muy atentos, aparte que colectivamente es un buen equipo y tiene individualmente buenos jugadores”, señaló.

Ferretti reveló que su contención Rafael Carioca no está bien físicamente y esperará hasta mañana si se mejora, si no, no lo arriesgará.

“’Rafa’ no está al 100 y si no está bien mañana no inicia, y los otros dos, ‘Gutty’ y ‘Chaka’ espero se recuperen lo más rápido posible”, señaló.