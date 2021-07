No podrán votar con credenciales caducas

Matamoros, Tam.- Rigoberto Salas Padilla, vocal del Registro Federal de Electores, señaló que los ciudadanos que tramitaron una credencial y no la recogieron no podrán votar este próximo 6 de junio, ya que las listas nominales fueron actualizadas y las credenciales anteriores no son válidas.

“Hay que recordar que todas aquellas credenciales que tiene fecha de 2019 y 2020 aún tiene vigencia hasta este año y pueden ejercer su voto, pero las que tienen vigencias del año 2018 y anteriores no podrán ser utilizadas, así como también no podrán ser utilizadas las credenciales que hicieron su cambio de domicilio o hicieron reposición por extravío y no acudió a recoger la nueva, no pueden utilizar la anterior”, dijo.

Salas Padilla manifestó que estos casos son los más recurrentes que se presentan el día de la jornada electoral, cuando los votantes se presentan con credenciales anteriores y no pueden ejercer su voto, ya que no aparecen válidas en la lista nominal.

Asimismo, resaltó que las credenciales deben de estar en buenas condiciones, en donde se pueda reconocer la imagen del votante, así como los datos, ya que es una forma de identificación para permitirles que emitan su voto.

Por último, comentó que quienes tengan dudas al respecto sobre si aparecen en las listas nominales antes de la elección pueden verificarlo a través de la página WWW.INE.MX , o en si lo prefieren acudir a cualquiera de los módulos del Instituto Nacional de Electores (INE) en Matamoros para que reciban una orientación.