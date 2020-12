No podía creer Messi muerte de Maradona

Barcelona, España.

Lionel Messi contó cómo se enteró de la muerte de Diego Maradona. A través de un mensaje de su padre, la ´Pulga´ supo de la triste noticia el pasado 25 de noviembre.

"No lo podía creer. Sabíamos que no estaba bien, pero no imaginábamos que iba a pasar lo que pasó ni nadie puede creer que haya muerto. Fue algo terrible y en ese momento, una locura", dijo el delantero del Barcelona en una entrevista concedida a La Sexta, en la que reconoció que recibió un mensaje de su padre dándole la mala noticia.