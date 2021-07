No podemos pelear, hay que ayudar a NL.- AMLO

"Imagínense autoridades enfrentadas, confrontada, peleadas, pues no significan beneficio para el pueblo, que es lo que debe de importarnos siempre, la gente", afirmó en conferencia matutina.

"Lo voy a recibir la semana próxima (a Samuel García) para conversar con él sobre sus planes y cómo ayudamos al pueblo de Nuevo León. No nos podemos pelear cuando se es autoridad para no perjudicar a la gente".

El Mandatario federal agregó que aunque ha tenido diferencias con Gobernadores, procurará seguir llevando buenas relaciones.

"Es natural (tener diferencias), eso es consustancial a la democracia, ya cuando no hay diferencia ya hay que preocuparnos, porque si no hay diferencia es que no hay libertades y ya sería dictadura".

"Entonces vamos a procurar seguir llevando buena relaciones con todos, respetuosos de estas relaciones con los Gobernadores", agregó López Obrador.