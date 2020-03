No podemos parar al coronavirus: Bronco

Monterrey, NL.

Tras confirmarse nuevos casos de coronavirus en México, uno de ellos en Coahuila, el Gobernador Jaime Rodríguez dijo ayer que no hay forma de pararlo para que no llegue a Nuevo León.

Durante un evento en Escobedo, "El Bronco" insistió a la población en no entrar en pánico por la enfermedad, y adoptar las medidas preventivas recomendadas por la Secretaría de Salud. "Cuídense, no se asusten", expuso ante cientos de vecinos.

"Es un virus, no lo podemos parar, no podemos cerrar la frontera, no podemos cerrar las escuelas, lo que necesitamos es cuidarnos".

Según Rodríguez, el sistema de Salud está preparado para atender los casos que lleguen a presentarse, y también para evitar una propagación masiva.

"La gente que tenga un contagio, inmediatamente estamos listos para atenderlo y no tengamos problemas y no sea una epidemia", expuso.

Rodríguez reiteró que las principales medidas preventivas son la higiene personal y evitar el contrato con personas que tengan alguno de los síntomas del virus.