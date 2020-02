No podemos aflojar: Mauricio López

El Atlético consiguió contra Correcaminos tres puntos que significaron oxígeno puro ya que el Grupo 1 está que arde semana tras semana.

Aquel tropezón contra Durango puso algo tenso el ambiente pero todo regresó a la normalidad. Aunque el equipo no mostró su mejor futbol, Mauricio López resaltó que se cumplió con el objetivo.

"Veníamos de una derrota importante pero supimos manejar la presión y luego superamos otro obstáculo (Correcaminos) y sacamos los 3 puntos. Queda claro que no podemos aflojar, ya no pasó y ahora tenemos que sacar adelante los partidos que vienen, que no nos bajen del lugar en el que estamos", comentó el mediocampista regiomontano.

Mauricio ingresó de cambio en la jornada anterior y sigue sumando minutos (292) en este torneo. Tuvo una oportunidad clara para marcar su segundo tanto del torneo y la dejó escapar pero su dinamismo es algo que le llena el ojo a Gastón Obledo.

"Me faltó un poco de calma en esa jugada pero ni hablar, al final el equipo está ahí para apoyar y lo importante es que se sacó el resultado", indicó.

Con Gastón Obledo al mando nadie tiene la titularidad garantizada, eso es algo que todo el plantel tiene muy claro.

"Todos compiten por el puesto cada semana, nadie puede aflojar porque siempre hay alguien listo, en este partido contra Correcaminos no estuvieron algunos que venían jugando, aquí si hay rotación", explicó.

Para el equipo de Reynosa sumar ya no es una opción sino una obligación.

"Aquí no podemos pensar en cuantos partidos podemos rescatar de visita, aquí todos los partidos que vengan hay que ir por los tres puntos", afirmó el camiseta número 28.

El ex futbolista de los Dorados de Culiacán en el Ascenso Mx es agradecido con su familia y después de cada partido lanza un beso a las tribunas, ya que en cualquier parte que le toca jugar ellos hacen el esfuerzo para ir a verlo.

"Ellos siempre me están apoyando y de verdad les agradezco mucho", finalizó.