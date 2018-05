No se pierde Final ni por parálisis

Cd. de México.- Una baja de defensas y haber tenido varicela de niño fue una combinación fatídica para Diego de Buen, el volante del Santos que enfrenta una parálisis facial, pero que no le ha impedido ponerse en pie y pelear por tener minutos en la Final del Clausura 2018.

"Previo al partido contra Querétaro (Jornada 14) comencé a sentir un dolor atrás de la oreja, no muy agudo, que no me impedía seguir mi vida normal, después, cuando jugamos ese encuentro, en el vestidor sentí que la cara se me estaba durmiendo y que la boca se me iba chueca", reveló. "Fue cuando empezamos a detectar esto, me inyectaron, no tuve problemas para jugar ante Gallos al que le ganamos 3-0, estuve los 90 minutos en la cancha y al día siguiente fue cuando se me presentó la parálisis".