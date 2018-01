No pierde esperanza de ir a Rusia

Sabe que la posibilidad de ir a Rusia parece complicarse pero Jorge Torres Nilo dijo que peleará hasta el final por ir a la competencia.



El lateral izquierdo felino deseó suerte a los jugadores auriazules que fueron convocados para el duelo amistoso ante Bosnia.



"No me gustan las comparaciones, creo que yo tengo muy bien definidas mis cualidades, ellos (Luis Reyes y Jesús Gallardo) son diferentes a mí y la verdad me tocó ir al Mundial de Sudáfrica, pero si me preguntarán siete meses antes la veía muy difícil", expresó hoy al hablar hoy en el Estadio Universitario.



"La verdad que el panorama ahorita no está muy bueno para yo ir (a Rusia), pero como siempre lo he dicho, mi futuro depende de Dios porque al final de cuentas yo hago mi mejor esfuerzo y no pierdo mi esperanza, sé que la decisión o la última palabra ni siquiera es de personas, es de Dios".



Torres Nilo no fue convocado por Juan Carlos Osorio para el duelo ante Bosnia, a quienes sí llamó fue a los felinos Javier Aquino, Jürgen Damm y Luis "Chaka" Rodríguez.