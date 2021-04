No piensa en volver, aunque ´nunca se sabe´

"Sinceramente no pienso en eso (Selección y Mundial de Qatar). Solo me centro en estar en mi mejor nivel, en marcar goles, en hacer todo para mi equipo. Y después de eso, nunca se sabe", dijo en entrevista con Los Ángeles Times.

El goleador que impuso un récord de anotaciones en la MLS en el 2019, con 34 dianas, prefirió dejar de lado el tema del Tri, a pesar de que hace unos días se abrió la polémica cuando el técnico nacional, Gerardo Martino, dijo que no se puede darle entrada para que sea refuerzo para los Juegos Olímpicos, si a todas luces ha demostrado que no quiere ir con la Selección absoluta. Incluso, Vela reconoció que ya no le gusta hablar del Tri ni en entrevistas.

Debió a los problemas en el embarazo de su esposa, Saioa, no participó en el torneo de Verano en la burbuja que se formó en Orlando en el 2020, y luego no pudo estar al 100 ya que sufrió una lesión en la rodilla.

"Sinceramente, siento que hice lo correcto (no acudir a la burbuja), me encanta jugar, pero es mi trabajo. Lo más importante para una persona en esta vida es la familia", mencionó.