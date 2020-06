No piensa en Europa

Amarrado con las Águilas hasta 2024, Federico Viñas ve su futuro solamente en el Nido y no el futbol europeo.

"No pienso en Europa, estoy muy feliz acá, América no tiene nada que envidiar a los equipos de Europa, todo jugador desea dar ese salto, me enfoco acá, es la institución más grande de México tenemos cancha preciosa, gimnasio, todo para el mejor rendimiento, Europa algún día llegará", dijo en videoconferencia a través de los canales oficiales del club.

El delantero uruguayo se ha ganado muy pronto el cariño de la gente. En días pasados hubo polémica cuando el club lo destacó como su mejor 24, cuando hace unos años el que recibía los halagos era Oribe Peralta, hoy delantero del archirrival Chivas.

"Agradezco lo que me dicen, pero no creo ser el 24 de la historia cuando Oribe Peralta es un crack, tiene mucha historia en el futbol, ha ganado campeonatos y títulos, yo no he ganado títulos, me quedé con la espina del año pasado, pero trataré de sacar mi mejor versión", expresó.

Viñas entiende que un buen reto sería ganar el título de máximo romperredes de la Liga MX, que el América consiguió por última vez en el Clausura 2013 de la mano de Christian Benítez.

"Trataré de trabajar para buscar el campeonato de goleo, Henry, Roger también están preparados para ser campeón de goleo, todos los delanteros estamos bien acá, creo que yo, Roger y Henry también están preparados, son excelentes delanteros, aportar muchos goles", comentó.