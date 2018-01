No piensa en bioserie

"Claro que decir lo que piensas te puede traer problemas, pues siempre el expresar lo que piensas te puede traer problemas, aunque debo reconocer que yo también he sido muy autocrítica y antes de que alguien pueda decir o criticar algo sobre mí, yo ya lo he hecho”. Florinda Meza, actriz

Ciudad de México

En una época plagada de bioseries, una que muchos podrían esperar que se realizara sería la de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, sin embargo su viuda admite que eso es algo que no cree se pueda realizar en breve.

Aunque admite que la vida de su esposo fue interesante en muchos sentidos, confesó que de momento ella está enfocada en otros proyectos, como levantar una obra de teatro.

NO LO HA PENSADO

“No he tenido tiempo de pensar en eso (la serie biográfica), pues he estado inmersa en otros proyectos como mi canal de Youtube, además estamos viendo echar a andar una obra de teatro que me interesa mucho”, dijo.

Aunado a esto, Florinda confesó que está buscando proyectos para regresar a la televisión y el cine, pues son medios que ha descuidado por años y que le encantaría retomar.

“Ando viendo proyectos para tv y cine. Siempre es difícil reiniciar y espero pronto volver al cine, porque en una etapa lo hice y fue una experiencia maravillosa que me gustaría retomar”, señaló.

A sus 68 años Florinda Meza confesó ser una mujer sin tapujos y muy sincera, lo que no siempre agrada a la gente con la que en algún punto ha tenido que convivir.

HONESTA Y SINCERA

La otrora esposa de “Chespirito” confesó recientemente que la hipocresía no va con ella y prefiere la honestidad y la sinceridad, por eso nunca ha tenido nada de que avergonzarse.

“Siempre he tratado de ser honesta, de vivir con congruencia y eso tiene sus satisfacciones, nunca he vivido ocultándome de nada ni de nadie, siempre he sido yo misma y eso siempre trae cierta felicidad que uno disfruta”, dijo.

Durante la alfombra roja de la película “Una mujer sin filtros”, Meza señaló que ser honesta y sincera, en ocasiones le ha traído problemas, algo que no le molesta afrontar, pues admite, las falsedades no van con ella.