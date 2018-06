No pesa a Malcorra playera de Pumas

"Sí, el equipo (Pumas) es muy grande y si me hubiera pesado la playera no habría venido, no va a haber problemas, la verdad que me gusta la obligación y la presión, de eso se trata. Si no hay presión me la pongo yo mismo, vengo a demostrar y aportar mi granito de arena", explicó en conferencia de prensa.

El volante argentino señaló que desde sus llegada tiene muy claro que está en uno de los grandes del futbol mexicano y sabe de las exigencias que se tienen.



"El hecho de venir a Pumas me hace feliz, apenas llegando al club te das cuenta del nivel que se maneja. El principal objetivo en este momento es acoplarme a nivel grupal, para luego aportar mi granito de arena y serle muy útil al cuerpo técnico", detalló.



Malcorra mencionó que los universitarios estarán a la altura de los demás equipos, que también se reforzaron bien, y confía en que la gente de nuevo ingreso ponga al equipo en los primeros lugares.



"Pumas se reforzó muy bien y estamos trabajando muy bien, haciendo muy buena pretemporada, tenemos la obligación de pelear arriba y Dios quiera que estemos a la altura de este equipo y podamos llevarlo lo más alto posible", afirmó.