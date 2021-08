No perseguimos a nadie, pero tampoco somos "tapadera": AMLO sobre gobernador de Tamaulipas

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que la instrucción que tienen los servidores públicos es que si hay una denuncia por corrupción no se debe de "tapar" a nadie, sea quien sea.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, en el caso de la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas , Francisco García Cabeza de Vaca, su gobierno no persigue nadie, pero manifestó que tampoco "somos tapadera de nadie".

"Con el asunto del gobernador de Tamaulipas, le quiero dejar de manifiesto que nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza", dijo.

"Pero también debe de saberse o recuerdo que he dicho que no somos tapadera de nadie, la instrucción que tienen los servidores públicos del gobierno es que, si hay una denuncia por corrupción, que no se tape nada, sea quien sea", aseveró.

Ayer martes, el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, informó que se recibió la solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

El diputado de Morena informó que el licenciado Ancelmo Mauro Jiménez titular y la licenciada Karina Jazmín Durán Martínez, fiscal; así como Elizabeth Alcantar Cruz, agente del Ministerio Público de la Federación, todos adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron esta solicitud de declaración de procedencia.