No pausarán obras de Museo del Tren en temporada decembrina

Pero la situación reflejada ayer, era diferente: "El tránsito no es el que uno desearía para los negocios, el hecho de que las maquinas sigan saliendo y de que todavía no se pueda pasar por la zona claro que nos afecta, principalmente porque los clientes no tienen donde estacionar un vehículo y si se llegan a parar en doble fila tienen problemas", comentó Maria, comerciante.

De las calles antes mencionadas, solo la Avenida del Ferrocarril permanece bloqueada totalmente, pero aún con las otras abiertas, el tránsito de particulares es lento, ya que son los únicos accesos para proveedores, y clientes. "Cuando nos llegan proveedores debemos pedirles que se queden con las intermitentes, lo más pegado a las banquetas, lo mismo con los clientes que llevan muchos pedidos", agregaron vendedores.

Dos panoramas...

Marfe ha superado los seis meses de retraso, ya que la proyección inicial apuntaba a concluirlo en junio del 2021, pero tras diversas complicaciones y observaciones se dio una nueva fecha a septiembre del 2022.

En este contexto y en temporada alta para las ventas por navidad y año nuevo, el panorama de la zona tiene un contraste; por un lado los comercios cercanos al Mercado Fidel Velázquez con gran movilidad comercial, personas cargando bolsas con sus compras y ofertas, contra los del Mercado Guadalupano, del que sobresalen negocios cerrados, con letreros de renta y pocos clientes.

La circulación por la zona es lenta, aunque dos calles del centro están abiertas para conectar a proveedores y clientes, hay caos.