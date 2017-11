No pasa Barcelona del empate con Valencia en Mestalla

La Liga se disputaba en Mestalla y el partido, más complejo que bello, respondió a las expectativas de lo que estaba en juego. El Barcelona no pasó del empate después de que Iglesias Villanueva atendiera al juez de línea y considerara que el balón no había traspasado la línea de gol. Habían pasado 30 minutos, los de Valverde tenían la posesión, pero el control del juego nunca fue total, ya que los de Marcelino siempre se sintieron cómodos a la contra. La pelota sí cruzó la línea, pero no lo entendió así el equipo arbitral. Y el partido se marchó al descanso con 0-0.

El Valencia se animó en el segundo tiempo, mucho más suelto, con el encuentro ya con más espacios en uno y otro campo. Y Rodrigo selló una buena jugada de equipo y un gran pase de Gayà para poner a los locales por delante. El Barcelona,maravilloso Busquets en la dirección, fue a rebufo desde entonces. Y lo logró. Cantó gol Jordi Alba por primera vez este curso. Marcó, estilo Cruyff, pierna en alto, después de una pelota majestuosa que le puso Messi.

Primero y segundo clasificados llegaban a esta 13ª jornada de Liga con cuatro puntos de distancia y así seguirán. La polémica, eso sí, está servida. Uno y otro, por otro lado, siguen invictos.