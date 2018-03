No participará AMLO en debates en intercampaña

Cd. de México.- Andrés Manuel López Obrador adelantó que no participará en debates convocados por los medios con los otros aspirantes presidenciales en la etapa de intercampaña.



El morenista afirmó que sólo estará en los tres debates que organizará el Instituto Nacional Electoral (INE) a lo largo del periodo de campaña.



Luego de que el Tribunal Electoral federal determinó que los candidatos pueden participar en debates de radio y televisión en la intercampaña, el morenista advirtió que Ricardo Anaya y José Antonio Meade quieren aprovechar la exposición en medios para atacarlo y tratar de remontar su desventaja en las encuestas.



"Nos van a querer dañar, van a querer echarnos montón, porque piensan que así van ellos a remontar su desventaja", dijo el tabasqueño en entrevista con medios.



"Ellos están muy atrás. No quiero presumir, pero ya vamos cerca de 20 puntos de ventaja arriba del segundo lugar, el cual lo están peleando Meade y Anaya".



Tras sostener una reunión con la estructura electoral de Morena en Querétaro, el candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia" acusó que el Tribunal Electoral está al servicio del PRI y de Meade, dado que ellos impugnaron la prohibición de participar en debates en medios que había establecido el INE.



López Obrador invitó a Meade y Anaya a dedicarse a visitar los pueblos y hacer campaña en lugar de visitar los medios.



"Es que ellos no visitan los pueblos, no les da el Sol, yo tengo que visitar los 300 distritos electorales", comentó el morenista.



"En la intercampaña, vean las agendas de Anaya y de Meade, ¡no hacen nada!, puro boletín. Yo los invito a que hagan campaña, no hablan con la gente", agregó.