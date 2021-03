No paga IP red y roba 76 mil clientes a CFE

"Actualmente son 223 centrales de autoabasto con 72 mil 656 socios de paja, como no pagan la red las empresas más importantes, las que más consumen, las elegantes, las finas, se acomodan en este mecanismo y no pagan la red, como son las grandes empresas no pagan la red, se acomodan en las sociedades de autoabasto, un fraude a la ley", expuso en conferencia mañanera acompañado del presidente.

"Aunque sea ilegal, aunque sea un delito, no pagan la red, a costillas del Estado, del pueblo de México, 76 mil clientes fingidos, servidos por la CFE están ahí encantados no pagando la red".

Asimismo indicó que la comisión tienen pérdidas por 437 mil millones de pesos por reglas de despacho de luz.

"Tiene que comprar energía cara a un privado, la energía no despachada es el 45 por ciento de la CFE, la mitad de las centrales no se despacha. Se toma en cuenta el costo variable, no toda la inversión. Tenemos ahí una pérdida de 215 mil millones de pesos al no despachar la mitad de nuestras plantas", explicó.

"Y por la energía además que la CFE tiene que comprar a un privado, la CFE pierde 222 mil millones de pesos más".

Suplantar, el objetivo

Además, la mayoría de estos proyectos, generadores independientes, empresas de autoabasto, su objetivo es suplantar a la CFE. La mayoría de estos proyectos privados han sido financiados por la banca de desarrollo y además con recursos de las afores", señaló.

En tanto, Miguel Reyes, director de CFE Energía, acusó que subsidios que empresas no pagan a la comisión por transmisión equivale al presupuesto de Chihuahua.