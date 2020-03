No ocultamos información del coronavirus: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no oculta información sobre la epidemia del coronavirus porque no somos "hipócritas ni conservadores" como sus opositores que hasta lo culpan de la depreciación del peso.

En su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que con los mejores expertos están atendido el caso del Covid-19. "Médicos y científicos que están ocupados en la atención de este asunto para evitar contagios, seguimos teniendo los mismos casos [siete contagios] afortunadamente no hay pérdida de vidas humanas. No se oculta información no somos conservadores ni oportunistas".

Señaló que ahora "con todos los medios en contra y con un pueblo consciente ya hubiese salido. Estamos informando del tema todos los días y lo estamos haciendo antes que otros".

"Los conservadores me echarían la culpa del coronavirus y ahora que se depreció el peso, la culpa dicen los del PAN, es de Andrés Manuel, se pasan, yo sé que no me ven con buenos ojos, pero es un exceso".