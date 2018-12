No oculta su romance

Ciudad de México

Aunque sólo en un par de ocasiones la prensa ha logrado fotografiarlos juntos, no es un secreto la relación que existe entre los cantantes Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera.

En entrevista, la conductora explicó que si bien de vez en cuando se dedican mensajes en distintas redes sociales, ellos prefieren mantener su noviazgo alejado de los reflectores.

"Cuando dos personas se aman, cuando tienes algo tan bonito que dices: ´no me puedo creer que esté pasando esto´, ¿qué es lo que haces? Lo cuidas. Porque así como hay a quienes les puede dar mucho gusto tu felicidad, hay personas que no. Carlos y yo decidimos juntos que íbamos a cuidarlo mucho. Fuimos amigos mucho tiempo y he visto cómo ha trabajado cada proyecto y cada cosa y realmente cuando estás hablando de trabajo o algún proyecto quieres que se hable de eso, ¿no?".

SU MEJOR CONFIDENTE

"Hay antas cosas que pudiera contar de él pero no debo. Te voy a decir una cosa que justo también se la dije a él: ´creo que las cosas que más amo de ti, de tu persona y de tu interior, la gente no las conoce´", dijo sonrojada.

"Creo que por eso hemos decidido cuidar tanto esa parte que sí existe, que es súper real, súper bonita y tan de nosotros. No nos gusta hablar de eso pero no es secreto. Sí hemos sido súper herméticos con eso, pero nuestra familia, amigos y gente cercana sí conoce mucho más", agregó.

BODA E HIJOS NO POR AHORA

Sobre la posibilidad de una boda o tener hijos, la conductora, quien recientemente se integró a "Todo un show" esta semana, no negó el deseo de hacerlo.

"Cuando conoces a alguien hay temas que son súper importantes que tienen qué ver con los proyectos de vida y esa persona tiene que estar de acuerdo contigo. Sí quiero tener hijos, sí quiero casarme, pero no es algo que me preocupe, ni me apresure en este momento. Tanto yo como mi novio estamos en un momento de muchísimo trabajo, súper productivo y creo que es tiempo de seguir capitalizando todo esto y de dedicarle al 100% muchísima de nuestra energía en nuestra carrera. No es el momento, al menos para mi, de hablar de boda. Sí quiero y sí quiero tener hijos, quiero dos, pero todavía no, para eso todavía falta", enfatizó Rodríguez.

Prefieren su privacidad

