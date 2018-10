'No nos rebasarán', advierte AMLO a CNTE

Cd. de México.- Andrés Manuel López Obrador atizó su conflicto con los maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a quienes se refirió como "radicales de izquierda", y les advirtió que no rebasarán a su Gobierno.

Sin mencionar por su nombre a la CNTE, el Presidente electo criticó a quienes en el pasado llamaron a no votar o lo compararon a él con otros políticos y hoy dudan todavía de la cancelación de la Reforma Educativa.

"Esos todavía están ahí esperando a que fallemos, a que no le cumplamos al pueblo para que puedan decir 'ya ven: se los dijimos, son lo mismo'. Se van a quedar con las ganas, nosotros vamos a cumplirle al pueblo", enfatizó el tabasqueño.

En un mitin en Mérida, López Obrador aseguró que se va a cancelar la Reforma Educativa, a pesar de las dudas del sector de maestros que no piden una cancelación o modificación, sino una derogación o abrogación.

"Les digo a los maestros de Yucatán: voy a cumplir el compromiso, ya se empezó a elaborar el proyecto a la reforma del Artículo Tercero de la Constitución. Les adelanto de que se va a cancelar la mal llamada Reforma Educativa, y para que no quede duda, porque hay algunos que no nos ven con buenos ojos", afirmó.

El fundador de Morena reprochó los cuestionamientos tanto de los radicales de derecha como de los de izquierda.

"A veces nos cuestionan los extremos: los radicales de derecha, que son furibundos, y los radicales de izquierda porque los extremos se tocan y la verdad es que hay muchos que no son radicales, que son conservadores.

"Entonces, no querían que se triunfara, porque ellos apostaban a no sé a qué, pero no querían que se llevara acabo una transformación, llamaban hasta a no votar. ¿Se acuerdan ustedes de que inventaron de que todos son iguales? Tuve que decir que no nos podían meter a todos en el mismo costal", dijo.

El próximo Presidente también prometió incrementar los salarios a los trabajadores del Gobierno, como los maestros y médicos, pero dijo que no va a entregar la nómina a los líderes sindicales, una exigencia de la CNTE

"No va a haber intermediarios. Va a ser directo (el pago) para que le llegue el dinero a la gente. Va a haber presiones fuertes, porque hay muchos intereses creados, pero ya saben que yo soy muy terco y nada de que 'vamos a hacer una marcha, una movilización, un plantón, para que a nosotros los dirigentes de la organización independiente Emiliano Zapata nos suelten el dinero'. ¡No, eso ya se acabó!.

"No, primo hermano: lo que diga mi dedito", concluyó.