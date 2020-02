No nos pinten puertas, pide AMLO a feministas

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a feministas que no pinten las puertas y paredes de Palacio Nacional, pues su Gobierno está trabajando para que no haya feminicidios y no actuará como represor.

"Por eso también le pido a las feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos simuladores, y que no esperen que nosotros actuemos como represores, que no nos confundan", indicó en conferencia matutina.

"Sabemos, porque llevamos años luchando, cómo sacarle la vuelta a la provocación y que respetamos el derecho de todos a la manifestación, pero ojalá y se ejerza ese derecho de manera pacífica sin violencia". El Mandatario federal reiteró que en su Administración se castigará el feminicidio y se trabaja para evitar los crímenes de odio.

"Vamos a estar siempre castigando los feminicidios y evitando que se den estos crímenes de odio."

"Ya lo dijimos, no se vaya a malinterpretar, que no se puede hacer nada que pueda parecer contrario al castigo por el delito de feminicidio", agregó.

El pasado viernes, colectivos y mujeres organizadas exigieron en Palacio Nacional al Presidente una disculpa por hacer a un lado el tema para hablar de la rifa relacionada con el avión presidencial.