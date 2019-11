"No nos fue tan bien", dice Pavlovich sobre Presupuesto 2020

HERMOSILLO, Son.- "No tengo el dato exacto y no me quiero adelantar ni dar cifras preliminares lo que sé es que no nos fue tan bien como a muchos estados", dijo la gobernadora Claudia Pavlovich sobre el recién aprobado Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, por parte de los diputados federales.

La madrugada de este viernes, en una sede alterna, diputados aprobaron un presupuesto neto de 6 billones 107 mil 732.4 millones de pesos.

La gobernadora Pavlovich comentó que aún no tiene el documento a la mano, pero de antemano sabe que se recibirá menos, por lo que tiene que revisar los distintos rubros, bolsas y fondos a los que van asignados los recursos para el estado.

La esperanza muere al último, dijo la mandataria sonorense, al referir que esperó hasta el final para que hubiera un cambio y el estado no se viera afectado con un recorte presupuestal, "pero la verdad no ha sido así".

Entiendo la preocupación por la gente que vive en el sur del país, donde hay personas marginadas, pero también en Sonora, en Sinaloa hay. Se debe de atender la educación, la salud, la infraestructura, las obras hidráulicas, las obras que se requieren para recibir inversión", expuso.

No obstante, manifestó estar contenta porque en octubre se generaron 10 mil empleos, y es Sonora el estado número uno en este renglón.

"Pues lo que acaba con la pobreza, finamente lo real, es tener un empleo y lo mejor remunerado posible".

Sobre el nuevo hospital general regional que se construye en Hermosillo desde abril del 2018, cuyo proyecto inicial contempla una inversión de mil millones de pesos, el nosocomio en obra, requiere de equipamiento y accesos, cuyos recursos no se encuentran dentro del PEF 2020, por lo que expresó que espera el apoyo de los diputados federales.