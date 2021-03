No nos creemos más que nadie: Jaime Lozano

"Prefiero demostrarlo, no nos creemos más que nadie, no nos gusta decir si somos superiores, nunca he visto que un partido se gane con la jerarquía, una vez terminado el partido sabrás si fuiste superior o no", dijo hoy el entrenador del Tricolor juvenil en conferencia de prensa.

Jaime Lozano tiene los pies sobre la tierra. El técnico de la Selección Sub 24 que participa en el Preolímpico de Concacaf, no se enreda en la polémica de la superioridad del futbol mexicano ante su rival de mañana, Estados Unidos, al que enfrentará en el Estadio Jalisco a las 19:30 horas.

México y Estados Unidos, ambos con 6 puntos en lo que va de la eliminatoria, ya tienen asegurado su clasificación a lase Semifinales del certamen, y solo buscan disputar el primer lugar del Grupo A. Por el momento, por mejor diferencia de goles, México es líder de su sector.

Para el entrenador, sin pensar en que una derrota ante su acérrimo rival de la zona representaría un fracaso, lo único que tiene en su mente es la victoria.

"Queremos ganar porque la lógica te dice que te tocaría un rival no tan duro, es lo que queremos, al final en el futbol se puede empatar, pero en lo que nos corresponde, será salir a jugar mejor, el resultado puede ser favorable o no, pero no depende de merecerlo, pensamos en dar un gran partido, y no es jugar bonito, sino jugar bien, que el equipo salga con determinación, a ser protagonista, a no conformarse, a tener ambición, y si se nos da todo eso estaremos más cerca de ganar los partidos", señaló el estratega.

Por su parte, Johan Vázquez, expresó que al ser su primer Clásico de Concacaf, será especial.

"La verdad que hay una rivalidad muy grande, en mi caso, es la primera vez que voy a jugar un Clásico, pero se te viene toda la niñez, me tocaron ver varios, se siente bonito, Sebastián Saucedo es mi amigo, y me habla cosas muy buenas de su Selección, será de orgullo y pasión.

"Ya estamos clasificados, pero lo que nos mantiene alerta es que nos vamos a enfrentar a Estados Unidos, no podemos pensar que si perdemos o empatamos es lo mismo, debemos mantener el mismo nivel de juego", indicó el también jugador de los Pumas.