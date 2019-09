No niego mi afortunada relación, dice Bartlett

Ciudad de México.- El director de la comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aseguró que no niega su "afortunada relación" de 20 años, con Julia Abdalá, quien figura como propietaria, junto con su hijo León Manuel, como propietaria de casas y empresas que suman una fortuna millonaria.

"Aclarar jurídicamente que no hay concubinato ni matrimonio, no significa negar mi afortunada relación", escribió el funcionario tras los señalamientos de Carlos Loret de Mola, en los que revela que Bartlett se deslindaría de su pareja y de su hijo "como último recurso" ante una investigación.

En su columna de hoy, publicada en EL UNIVERSAL, Loret indica que Bartlett "no desmintió ninguno de los múltiples documentos que acompañaron esos trabajos periodísticos. Incluso confirmó la existencia de esos bienes y sociedades, pero intentó deslindarse de ellos deslindándose también de su pareja Julia Abdala y de las actividades de su hijo.

"Bartlett dijo que no tiene 'vínculo jurídico alguno' con Julia Abdala Lemus. Que no tiene matrimonio ni concubinato. Que su patrimonio y el de ella son 'completamente independientes' y que no viven bajo el mismo techo", dice la columna.

En días pasados, el director de la CFE afirmó que había una campaña en su contra, a la que hoy agregó que es "cobarde y misógina". "La campaña en mi contra ya no solo es falaz sino cobarde y misógina", dijo.

A FAVOR DE UNA INVESTIGACIÓN

Esta mañana, se reveló que el 92%, es decir 9 de cada 10, de las personas está a favor de que se investigue a Manuel Bartlett.

Según una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, 92.4% está de acuerdo, 4.8% está en desacuerdo, 1.9% no sabe, 0.6% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 0.3% no contestó.

Sobre el mismo caso, a mayoría cree que la declaración del titular de la CFE es falsa.

Para el 76.4% cree que la declaración de Bartlett es falsa, mientras que 7.6% considera que el documento es verdadero, 14.1% no sabe y 1.9% no sabe.

La metodología utilizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica fue una encuesta telefónica realizada del 23 al 25 de septiembre a ciudadanos mayores de 18 años que residen en la República Mexicana y que cuentan con línea telefónica fija en su hogar.

"Se obtuvo una muestra de 802 casos distribuida de manera proporcional a la lista nominal de las 32 entidades. Con un nivel de confianza de 95%, el error teórico es de ± 3.46% a nivel nacional. Los resultados reportados están basados en los estimadores de Horvitz-Thompson, calibrados y redondeados a un decimal. La ponderación está realizada con base en la lista nominal y datos sociodemográficos (sexo y edad) del INE", agrega la empresa encuestadora.

LA FORTUNA DE BARTLETT

El periodista Carlos Loret de Mola reveló que Manuel Bartlett, ocultó a la Secretaría de la Función Pública su relación con 12 empresas y además afirmó no tener ningún conflicto de intereses.

De 2001 a 2017, la familia Bartlett constituyó 10 sociedades, cinco encabezadas por la pareja del titular de la CFE, Julia Abdala Lemus, y cinco por su hijo León Manuel Bartlett Álvarez. En otras dos, Bartlett participa directamente: ambas fueron creadas antes de 2000 y están vigentes ante la Secretaría de Economía.

Lo anterior se suma a bienes inmuebles a nombre de sus familiares, por lo cual la Función Pública abrió una investigación.