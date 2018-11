'No necesito de Thalía': Laura Zapata

Ahora que Laura Zapata está de regreso a la música, un terreno en el que su hermana Thalía tiene un camino recorrido, aseguró que no necesita pedirle nada a su hermana para poder figurar.

"No, no necesito que Thalía me ayude... en nada. Yo tengo una carrera perfectamente bien establecida. Soy Laura Zapata aquí y en China, y yo no necesito que me ayude nadie", declaró la actriz de 62 años.

La villana de las telenovelas respondió así a la pregunta si buscaría ayuda de la esposa de Tommy Mottola para hacer que su música sonara más.

"Yo la ayudé a ella para que ella entrara. Y los papeles pues no se pueden invertir", afirmó Laura.

"La naturaleza de las cosas. No necesito ayuda. Soy querida, amada y respetada en París, Rumania, Hungría, España, en México, y tengo una carrera absolutamente activa. Yo soy la que soy activa en la cantada, con mi disco, en cine. No necesito ayuda de nadie".

Y es que Laura señaló que en enero próximo será el estreno de la película La Peor de mis Bodas II, un filme en el que ella participa y que fue realizado en Perú.

La artista está de promoción de su nuevo disco titulado Cielo Rojo en el que rinde homenaje a la música vernácula.

"Estoy muy contenta con mi Cielo Rojo porque de alguna manera es mi regreso al canto, a este camino que tenía un poco abandonado, y que ahora estoy cumpliendo el sueño de tener en mis manos y poder compartir este trabajo que ha sido una ilusión para mí durante mucho tiempo y ahora es una realidad", comentó.

La actriz, con 41 años de trayectoria, casi 20 telenovelas y otros títulos en teatro donde ha participado, dijo que ha sido víctima de sus propias villanas.

Antes de concluir la entrevista se le cuestionó a la actriz si le incomoda que le pregunten por Thalía, y así respondió:

"No, más que molestarme: 'ay, qué aburrición, es como si todo el día estás comiendo una paleta de chocolate y dices: 'ya no quiero paleta de chocolate', y te retiras y ya".

Laura decidió salirse al aire de un programa de televisión en Monterrey porque, dijo, sólo le preguntaban de Thalía.

"Siento que es un absurdo. Si voy a promover un disco, vamos a hablar del disco y de repente dices: 'ay, qué flojera, ya me voy'".