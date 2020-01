"No necesito aprobación del Congreso, para un ataque": Donald Trump

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, declaró el pasado domingo a los legisladores estadounidenses que estaba preparado para atacar a Irán "de manera desmesurada" si la República Islámica golpea cualquier objetivo de Estados Unidos, y que sus publicaciones en Twitter son suficientes para notificar al Congreso sus intenciones.

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, liderado por los demócratas, respondió en cuestión de horas con un tweet propio que reflejaba el lenguaje del presidente y le recordó a Trump que "no eres un dictador"

El secretario de Estado, Michael Pompeo, dijo anteriormente que no había dudas dentro de la administración de Trump sobre la inteligencia detrás de la decisión de matar al general iraní de alto rango la semana pasada, y que cualquier medida tomada por Estados Unidos contra Teherán será "legal".

"Nos comportaremos dentro del sistema", dijo Pompeo en una entrevista con "This Week" de ABC el domingo, una de las seis apariciones en programas de entrevistas políticas.

Pompeo habló días después de que Estados Unidos asesinara al general iraní Qassem Soleimani, horas después de intensificar su retórica contra la República Islámica y después de decir el viernes que EU no estaba buscando comenzar una guerra.

Las consecuencias del asesinato selectivo de Soleimani se ampliaron el domingo. Un asesor militar iraní advirtió sobre represalias contra sitios militares estadounidenses, los legisladores iraquíes votaron para expulsar a las fuerzas estadounidenses y Teherán dijo que ya no estaba obligado por los términos del pacto nuclear multilateral de 2015.

Los efectos colaterales de la medida de Estados Unidos continuaron aumentando el domingo cuando el parlamento de Irak le pidió al gobierno que trabajara para poner fin a la presencia de fuerzas extranjeras en su territorio, informó SkyNews Arabia. Hablando en "Fox News Sunday", Pompeo insistió en que las tropas estadounidenses permanecerán en Irak.

En el "Estado de la Unión" de CNN, Pompeo fue presionado sobre las afirmaciones de la administración de que un ataque orquestado por Soleimani contra los intereses de los Estados Unidos había sido "inminente": la razón detrás del ataque mortal de aviones no tripulados contra el general mientras lo conducían por una carretera de acceso que salía Aeropuerto Internacional de Bagdad.

This Media Post will serve as a reminder that war powers reside in the Congress under the United States Constitution. And that you should read the War Powers Act. And that you´re not a dictator. https://t.co/VTroMegWv0