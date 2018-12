Monterrey, México.

Rafael Carioca, volante de contención felino, respondió luego de cuestionársele si no intimidaba al equipo que Rayados continúe con la incorporación de elementos de cara al próximo torneo.



"La verdad que no, nosotros no necesitábamos de tantos jugadores más (adicionales), creo que los jugadores que vinieron a Tigres ahora tiene que ser para jugar, porque nosotros tenemos un plantel muy bueno, con jugadores de Selección, con jugadores muy buenos", expresó Carioca.



"Entonces Monterrey siente que se tiene que reforzar, pero yo siento que nosotros tenemos que ajustar algunas cosas, con los jugadores que tenemos aquí podemos hacer las cosas. Nosotros creemos que hay muchos jugadores de calidad en la banca, entonces no tenemos tanta presión de tener refuerzos ahora", dijo el brasileño.



A Tigres llegó de cara al Clausura 2019 el colombiano Luis Quiñones, así como el zaguero juvenil Francisco Venegas; mientras que Rayados trajo la bomba del mercado de invierno, el argentino Maxi Meza, al igual que los delanteros Adam Bareiro y Ángel Zaldívar.