Samara, Rusia

Para Andrés Guardado, Rusia 2018 fue su cuarta Copa del Mundo, pero más allá de la experiencia que le dejó el certamen, le preocupa el encontrar el ´como´ cambiar la inercia de la Selección Mexicana, misma que suele caer en octavos de final, situación que ha cansado a la delegación azteca.

"Lo triste para nosotros como mexicanos es que solemos hacer buenos partidos, pero el resultado siempre es el mismo, ya estamos cansados. No sé en qué momento podamos cambiar esto, no sé qué es lo que tenemos que cambiar para que el futbol mexicano dé ese paso", señaló.

El mediocampista reveló que aún no ha definido su continuidad con el Tri: "Estoy analizando muy bien mi futuro, el futuro de la selección y ahora hay que ver lo que viene, cuatro años son largos y hay que estar en buen nivel para poder estar en un quinto Mundial. Entonces hay que tomarlo con tranquilidad, con cabeza fría, asumir lo que pasó en este Mundial, una derrota más y después tomaremos una decisión. Si en septiembre hay partidos de selección no sé qué va a pasar".

Sin embargo, agregó que siempre estará disponible para vestir la verde: "Me considero un jugador que siempre ha dado todo por su selección y eso va a seguir siendo hasta que el cuerpo me lo pida y hasta que la gente me lo pida y los entrenadores que estén. Yo siempre que la selección quiere que esté Andrés Guardado, Andrés Guardado va estar para la selección".

Además de la tristeza por la eliminación en octavos de final, compartió que se va de Rusia con el sentimiento haberle podido brindar un mejor retiro a Márquez "Rafa, no para nosotros, para el futbol mexicano es un emblema y es un líder en todos los sentidos. Es triste para todos nosotros, que somos compañeros de él, no poderle ayudar a que se fuera diferente, porque si una persona se merecía irse de otra manera de un Mundial, de la selección mexicana, de su carrera en sí, era él, por todo lo que ha conseguido. Quedamos un poco en deuda con él, pero nos sentimos privilegiados por haber compartido un Mundial más con él".

Por último, externó su opinión sobre el estilo de juego de Neymar con Brasil: "Desde hace muchos años desde que se dio a conocer, se ha hablado siempre de eso, yo creo que es aparte hasta malo para él, es un grandísimo jugador que no necesita de esas cosas para sobresalir o para llamar la atención, su futbol por sí solo lo hace de los mejores del mundo, pero bueno le gustan ese tipo de cosas. Hasta que lo árbitros, hasta que la gente, que toma decisiones dentro del partido, no le ponga un alto lo va a seguir haciendo".