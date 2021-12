"No miren arriba", una crítica a gobiernos, redes y medios informativos por denigrar a los científicos

CIUDAD DE MÉXICO .-Justo cuando en la vida real la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, sus siglas en inglés) lanzó una nave espacial con el fin de impactar al asteroide Didymosen para desviarlo de su orbita, Netflix estrena la película "No miren arriba", del célebre cineasta estadunidense Adam McKay, que pone bajo la lupa cómo no se valora a la ciencia y no se le cree a los científicos.

La historia de 130 minutos es todo un éxito desde el 24 de diciembre de este año en dicha plataforma y los protagonistas son Leonardo DiCaprio, Johah Hill, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Rob Morgan, Ron Perlman y Mark Rylance, entre otros.