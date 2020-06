No mentir, no robar y no traicionar, la receta de AMLO contra Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, además de mantener una sana distancia, la buena alimentación y el lavado de manos, el "no mentir, no robar y no traicionar" ayuda mucho para no enfermarse de covid-19.

"Estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus", sentenció desde Palenque, Chiapas.

Luego de ser cuestionado sobre cómo se cuida todos los días para evitar contagiarse, el mandatario aseveró que le han recomendado mantener la sana distancia, el aseo y el lavado de las manos, básicamente.

Además, la alimentación también es importante, comer saludable, no comer productos chatarra, aunque señaló que esto es voluntario, pues a nadie se le puede obligar a ello.

"La sana distancia, mantener sana distancia, el aseo, el lavado de las manos, básicamente, la alimentación, pues comer saludable, no comer productos chatarra", señaló.

El mandatario mexicano llegó ayer a Palenque para dar hoy el banderazo del inicio de las obras del Tren Maya en esta región del norte de Chiapas, el tramo que le toca a esta entidad, de unos 20 kilómetros aproximadamente.