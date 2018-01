No hay medidor, no hay deuda de agua...

Nuevo Progreso, Tam.- Siguiendo el ejemplo de la cabecera Municipal de la política de trabajo del Ayuntamiento que hasta se ampararon para no pagar el agua, en Nuevo Progreso prevalece una situación similar salvo que no cuentan con medidor por eso en la Delegación Municipal nunca han pagado el agua; luego de que el mismo organismo (JAOM) confirmará el fin de semana que no cuentan con medidor.

Al respecto desde fechas anteriores al ser entrevistado por este reportero el contador Octavio Cortez González gerente general de la Junta de Administración Operación y Mantenimiento (JAOM), luego de las medidas que tomara Comapa en la cabecera Municipal se procedió a la verificación en cuanto al servicio que brindan a la Delegación Municipal; en donde resultó que no tienen adeudo pendiente por que no cuentan con un medidor.

A diferencia de los cientos de usuarios en donde al mantener adeudos se les mandan requerimientos e invitan para que pasen a ponerse al corriente, el funcionario del gobierno estatal adelantó que estarán viendo las medidas que van a tomar por que sí la gente del pueblo pagan el agua por que en la delegación Municipal no y hasta se la están volando.