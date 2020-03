´No me voy de Morena, que se salgan otros´, asevera Muñoz Ledo

Ciudad de México.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo aseguró que él no renunciará a Morena ni a su bancada, aunque admitió que el Congreso "está dominado por las selfies", no se escuchan propuestas y sólo se toman fotos para presumir que legislan.

"Yo no tengo la menor intención, si se va a ir, que se vayan otros", advirtió este miércoles, luego de que, la víspera, tronara en contra de su grupo parlamentario, al que acusó de "lambiscones" con el presidente e hipócritas.

Esto porque el martes, durante la aprobación de la reforma al artículo 4º de la Constitución, Muñoz Ledo votó a favor, pero propuso incluir una reserva para establecer que progresivamente se llegará al estado de bienestar, con la aplicación de medidas de todo tipo para generar el máximo de recursos con ese fin.

Ese es "un cambio que permitiría una vuelta de manivela a la política económica al establecer que hoy por ejemplo, con el bajón económico, se requiere una rápida inversión y es mejor hacerlo en escuelas, hospitales, vivienda".

Pero acusó, ese día Muñoz Ledo, de manera "hipócrita" diputados de Morena le manifestaron respaldo y al final votaron todos –salvo 3- en contra.

El Congreso está "dominado por las selfies muchas gentes hablan para tomarse una selfie, mandarla a su localidad... [pero] estoy seguro, salvo ciertos rostros que vi atentos, que nadie o muy pocos oyeron lo que dije. Entonces así no es posible un parlamento".

Muñoz Ledo ofreció una rueda de prensa en la que estuvo respaldado por la senadora Ifigenia Martínez y otros compañeros de batalla, como Xavier Nava –hijo del luchador Salvador Nava- y Ricardo Baptista, diputado de Hidalgo.

Ahí aseguró (yo) "no tengo por qué irme, no se puede ir Morena de Morena, no, no tengo por qué irme". Además "en todos los partidos del mundo hay lambiscones e independientes".

Insistió en su alerta de que la bancada de Morena no debe tomar el curso que históricamente han tenido los partidos hegemónicos "y que es una cultura política que suele trasladarse en que si no hay línea, no actúa, pues eso rompe la división de poderes".

EVITA AMLO HABLAR DEL DIPUTADO

El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó opinar sobre la postura del diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien llamó hipócritas y lambiscones a los diputados de Morena por votar en contra una reserva que legislador presentó, por lo que criticó que el pleno sólo aprueba reformas constitucionales del Ejecutivo.

"No puedo opinar sobre eso, yo me atengo a los resultados", dijo el mandatario en su conferencia de prensa mañanera.

El presidente López Obrador refirió que la política son resultados, hechos, "¿para que voy a estar con interpretaciones?, eso les corresponde a los analistas a los que le dan seguimiento a las discrepancias al interior de los partidos".

El titular del Ejecutivo recordó que toda la bancada de Morena apoyó su iniciativa de elevar a rango constitucional los programas sociales y el derecho a la salud.

El martes en la discusión parlamentaria, el diputado Muñoz Ledo acusó hipocresía en la bancada de su partido Morena, porque le ofreció respaldar su reserva a la reforma al artículo 4 de la Constitución, pero sólo 3 de su grupo lo apoyaron.

"Es infamante que en esta Cámara sólo se aprueben las reformas constitucionales que envía el Ejecutivo y no las que presentamos los diputados al Congreso de la Unión", señaló.

"El presidente López Obrador ha dicho que respeta al Congreso, pero algunos de sus émulos y de sus lambiscones niegan la palabra hasta a su propio jefe", dijo al recordar que como presidente de Comisión Permanente, en enero, se rechazó que tomara la palabra.