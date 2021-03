"No me voy a tirar a la hamaca", afirma Gignac al renovar su contrato

André-Pierre Gignac, delantero de los Tigres de la UANL, aseguró que su renovación de contrato con el equipo regio, no le hará "tirarse a la hamaca o acostarse" sino ir por más logros.

"No me voy a tirar a la hamaca o acostar porque he renovado el contrato, quiero ir por más", dijo el delantero en una entrevista concedida al canal del club regiomontano. Gignac llegó a Tigres en el 2015 guiando al equipo a una segunda época dorada, ganando en lo general cuatro títulos de Liga MX, tres de campeón de campeones, una Liga de la Concacaf y un subcampeonato en el Mundial de Clubes.

Además ha logrado dos títulos de goleo. Para el galo, está renovación, "es un reto más, es una historia más, es una aventura más para seguir construyendo algo dentro del club y la institución".