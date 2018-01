Monterrey, NL

Neri Cardozo está feliz de llegar a Racing, pero no olvida que la directiva de Rayados no le ofreció, lo que de acuerdo a él merecía.

En entrevista con el diario argentino Olé, Neri reveló que pedía tres años de contrato más con La Pandilla, sin embargo, la directiva albiazul sólo le ofrecía seis meses, lo que según Cardozo no fue un buen trato.

“Los dirigentes de Monterrey no querían darme el contrato que yo pedía y decidí irme.

En un principio buscaban renovarme sólo por seis meses. Me opuse.

“Ya había tomado la decisión de no seguir ahí porque no me trataron de buena manera. Yo llevaba mucho tiempo en ese club con muchos título ganados; no merecía ese trato.

Ahí fue que le pedí a mi representante que me buscara otro equipo”, dijo Neri a Olé.

En la entrevista, Cardozo dijo estar feliz de volver a jugar en su país natal.