No me siento una heroína: Mon Laferte

CIUDAD DE MÉXICO.

Mon Laferte se siente con la consciencia tranquila y no le tiene miedo a las intimidaciones o represalias que el gobierno de Chile le quiera imponer por alzar la voz y expresar lo que piensa. Además, le da gusto que su manifestación haya abierto una conversación a otros temas.

"Yo nunca he sido una persona miedosa, siempre he sido una mujer muy transparente, creo que nunca le he hecho daño a alguien conscientemente, me siento en paz", dijo Laferte en entrevista.

La cantante chilena, que se ha convertido en un símbolo para muchas mujeres que luchan por defender sus derechos después de que en la pasada entrega de los Latin Grammy hiciera topless en su paso por la alfombra roja con un mensaje que decía "En Chile torturan, violan y matan", afirma que no quiere ser considerada como una heroína, su propósito siempre fue darle visibilidad a la violación de los derechos humanos de su país.

"Pero también se abrió otro debate a raíz de esta acción, se abrió la conversación del feminismo, del género, de cómo el cuerpo de la mujer es crucificado y está bien aceptado en una alfombra el desnudo siempre y cuando sea para el consumo sexual; yo hoy en día me siento tranquila, con mis convicciones, con mis acciones", indicó.

Además de que su acto iba enfocado a los derechos humanos con el pañuelo verde que usó, dice, también sirvió como una protesta desde el punto de vista feminista.

"El feminicidio ha aumentado en los últimos años, creo que el feminismo hoy es la revolución mundial que estamos viviendo, del que nos estamos dando cuenta todos, y me incluyo, de los actos machistas que de pronto uno tiene, de las desigualdades entre mujeres y hombres, del derecho salarial en donde los hombres sólo por ser hombres haciendo el mismo trabajo ganan más que una mujer", explicó.

La igualdad de género es un tema en donde ella misma ha reflexionado y considera que hasta un comentario podría hacer la diferencia.

"No existe mujer que no haya sido víctima de violencia de género, algunas se dan cuenta, otras no; eso es lo importante de informar hoy y educar a toda la sociedad".

Mon se encuentra promocionando su álbum "Sola con mis monstruos", con un DVD desde el Auditorio Nacional, que saldrá el próximo 31 de enero y se presentará el 18 de enero en el Palacio de los Deportes.