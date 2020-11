Norma Palafox está a un gol de convertirse en la máxima goleadora de las Chivas en la Liga Femenil, sin embargo, quiere dejar un legado más allá del futbol.

La delantera contó para Grupo REFORMA el proceso que la ha llevado a tener esa distinción en el Guadalajara, además del reconocimiento como una de las principales embajadoras de la Liga Femenil y la fama que le acompaña desde entonces.

"Quiero demostrar no sólo el lado futbolista de Norma, quiero que conozcan mi persona. Ha sido demasiado difícil, pero aquí estamos. Mi mamá era todo para mí, un día ya no está y eso ha sido muy complicado, pero hay niñas que me están siguiendo y no me pueden ver derrotada.

"Quiero seguir inspirando y no sólo en el futbol, que vean que en otras cosas pueden seguir grandes, hay mil maneras de cumplir sueños y quiero demostrar que todo se puede lograr con trabajo, dedicación y disciplina. Es lo que busco, transmitir eso", contó Palafox.

Al ver que el Rebaño haría visorias para la Liga Femenil, la sonorense dejó su casa en 2017 sin dudarlo.

"Fue un proceso muy duro desde que dejé a mi familia, a mi mamá, fue algo muy complicado al independizarme. Había días en los hacía mi maleta y ya me quería regresar, en eso está ser perseverante y seguir a pesar de cualquier caída. Lo que me tiene hoy aquí es eso, levantarme a pesar de todo".

Palafox, de 22 años, perdió a su mamá, Doña Norma Alicia, en septiembre de 2019.

"Ella tenía tanta confianza y fe en mí. Eso ha sido fundamental en mi vida. Cuando pensaba que ya no podía, decía: ´¿cómo voy a regresar a mi casa si ella está esperando que logre mi sueño, por qué si ella cree en mí, no lo voy a lograr?´. Ésa es la clave en mi perseverancia.

"Tuve una mamá súper fuerte, que le pasaron mil cosas y nunca la vi decir que ya no, tal vez la vi triste y derramando lágrimas, pero siempre se levantaba para darme lo mejor a mí y a mis hermanos. Eso me ha ayudado bastante y que me dejó tatuado. Ojalá esto se lo pueda yo transmitir a mis hijos porque es una manera muy bonita de seguir y entender la vida", relató la jugadora.

Actualmente, Norma tiene 20 goles, al igual que Rubí Soto, quien juega en el Villarreal español, y de marcar hoy frente al Pachuca, será la máxima goleadora de las Chivas en la Liga Femenil.

Pudo ser árbitra

De no ser delantera del Guadalajara, Norma Palafox pudo hacer una carrera de árbitra.

"Antes de que empezara la Liga, ya me estaba preparando porque quería participar en una Olimpiada, de hecho arbitre la Final de un Estatal y seguía el Región, si no me hubiera ido a la Liga, tal vez me hubiera inclinado por eso, si me iba bien, posteriormente era un Nacional y ahí me hubiera metido, a lo mejor estuviera de árbitro ahorita.

"Yo estoy consciente que un árbitro puede cambiar un partido, me di cuenta que el árbitro es una persona muy importante dentro del futbol, es el juez, el que define muchas cosas y está padre saber lo que es desde las dos partes, como árbitro y jugadora", reconoció.