´NO ME LO IMAGINABA´

Las Vegas, Nevada

Días de mucha ilusión y de sorpresa está viviendo Robert Dante Siboldi como técnico de Cruz Azul.

El DT charrúa reconoció que no esperaba en tan corto tiempo jugar una Final y en una ciudad tan espectacular como Las Vegas.

"Hace 10 días que no me imaginaba estar jugando una Final de este tipo, en esta ciudad y enfrentándome a Tigres, y para mí es un privilegio y esta institución al igual que Tigres se merecen siempre estar en instancias", expresó Siboldi, en el Hotel Bellagio de Las Vegas.

Siboldi destacó que jugarán la Final con todo, y que no es primerizo en esto, por lo que está consciente de lo que se juega a pesar del poco tiempo que tiene al frente de La Máquina.

"El club está acostumbrado y por historia y lo más importante es el partido que sigue y el que sigue es una Final y lo vamos a tomar como lo que representa una Final, sea en EU, México o China y lo más importante es buscar seguir intentando y teniendo opciones de llegar a Finales y lograr los títulos que la institución por historia ha merecido.

"La Liga ha costado, pero hay que ir paso a paso y entiendo que son muchos años y no soy quién para decir que sigan esperando, pero no podemos conseguir algo sino conseguimos construir algo antes; no soy primerizo en esto, vengo cumpliendo con todos los proceso formativos como entrenador y espero que la institución se quede con el torneo", señaló el uruguayo, quien llegó para sustituir a Pedro Caixinha.