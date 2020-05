"No me gustó", dice AMLO sobre resolución de la SCJN sobre sueldos de funcionarios

Al señalar que no es posible que no haya un tope salarial en la administración pública, Andrés Manuel López Obrador rechazó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que funcionarios de alto rango del INEGI y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) puedan ganar más que el Presidente de la República, por lo que advirtió que podría enviar una iniciativa de ley para que en la Constitución "quede suficientemente claro que nadie puede ganar más que el Presidente".

"Ayer no me gusto y lo digo así de manera franca, abierta, y también con todo respeto, la decisión que tomaron en la SCJN de conceder a un organismo autónomo el que sus funcionarios puedan ganar más que el Presidente de la República. No sé cuál fue la interpretación que se utilizó, cuál fue la justificación, lo que les puedo decir que mientras yo esté aquí y tenga facultad para enviar iniciativas de ley, si no quedó muy claro como está en el artículo 127 de la Constitución podría yo enviar una iniciativa para que quede lo suficientemente claro".

"No es posible que no haya un tope en lo que ganamos los funcionarios públicos. ¿Cómo que van a haber funcionarios que ganen 200-300 mil? y menos en estas circunstancias es una cosa de justicia. La austeridad es un asunto de principios, no solo un asunto administrativo. Eso no lo veo bien".

En conferencia de prensa, el mandatario aseguró que respeta las decisiones del Poder Judicial, pero advirtió que ejercerá las facultades "y tenemos que seguir insistiendo que no puede haber estos sueldos, tan excesivos y mentira de que pagan más en el sector privado, no es cierto, esto fue un mito para justicia sueldos elevadísimos en el sector público".

"Nosotros no podemos estar recluidos porque cada 15 días cobramos ¿y los que no cobran, los que tienen que ganarse la vida día con día?, entonces, ¿no tomar consciente de eso? más cuando se está en proceso de transformación. Imagínense tener la dicha enorme de llevar a cabo una transformación, de hacer historia y que todavía nos paguen, pues somos privilegiados, pero no a los abusos, no a este tipo de cosas".

López Obrador señaló que después de esta decisión que tomó el Máximo Tribunal otros organismos también querrán tener la misma resolución.

"Aquí vamos a ir señalando cómo se llaman estos organismos, vamos a ver quién sigue, a ver qué va a pasar con los consejeros del INE, aquí vamos a ir viendo, los del INAI, a ver cuánto ganan y vamos a ir tratando este asunto".

El Ejecutivo federal reiteró que no se puede quedar callado y ofreció disculpas por esto, y adelantó que "si lo consideramos necesario, vamos a ver cuáles fueron los elementos, tal vez porque no está muy claro en al Constitución que nadie puede ganar más que el Presidente y vamos a buscar la forma de hacerlo más claro y volver a enviar la iniciativa, para que sean los legisladores lo que resuelvan".