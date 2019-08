No me gustaba hacer amigos: Hugo Sánchez

Luego de que el ex jugador español Manolo Sanchís lo tachara de conflictivo, Hugo Sánchez aseguró que a él no le gustaba hacer amigos porque no quería comprometerse y pedirle a un entrenador que los metiera al campo.

"Manolo era nuestro gran capitán, y siendo capitán me da un poco de tristeza que esté comentario algo un tanto negativo.

"Lo conozco y no creo que, como capitán, rompa ese código de ética del mejor equipo de todos los tiempos. Desde pequeño me gustó ser diferente. Neymar, Messi y Cristiano son diferentes. Si somos diferentes es porque llamamos la atención. No me gustaba hacer amigos porque si no le iba a reclamar al técnico que no metía a mi amigo. Yo sacaba pecho y defendía a mis compañeros", dijo "Hugol" a ESPN.

Hugo aseguró también que no iba a cenas o comidas y que incluso se hizo más amigo de Míchel y de Emilio Butragueño cuando coincidieron en el Celaya años después.

"Yo no me iba a comer y a cenar con ellos como amigos. Fueron compañeros y en el terreno profesional no me gustó tener amigos. Que cada quien defendiera los suyos. Tienes más acercamiento con tus compañeros de hotel. Qué casualidad que me hice amigo de Míchel y Butragueño en el Celaya que íbamos de bajada. Pero en el Madrid no tuve amigos. Yo quise hacer que el equipo ganara" explicó.

El "Pentapichichi", que ganó cinco ligas españolas con los merengues, recordó que se fue del cuadro blanco porque no era valorado.

"Yo quise marcharme del Real Madrid porque no estaban valorando lo que yo estaba haciendo con el equipo, y a algunos no les gustó que yo quisiera marcharme, y fíjate que hice escuela porque Cristiano Ronaldo hizo lo mismo", dijo.