No me engancho con chismes´

Si bien en las últimas semanas se ha dicho que Danna Paola y Sebastián Yatra tienen un romance, ellos lo han negado y, fiel a su personalidad desenfadada y sin temor al qué dirán, Danna se aventura en un tema junto al colombiano.

Al preguntarle a la cantante si no le preocupa que, tras el estreno del tema, las especulaciones sobre un posible romance con Yatra se intensifiquen, es firme y dice que "no importa que hablen", pues nada tiene que demostrar; ella ahora está sola y esa "mala fama" es algo con lo que tiene que vivir desde los cuatro años que está en la industria del entretenimiento.

"Que hablen lo que quieran, no está en nuestras manos corregir o no lo que se dice. Que la gente quiera pensar lo que quiera, para nosotros representa una colaboración de dos artistas que son colegas, es como sucede con los actores, si te toca actuar, pues actúas una escena y no es que tengas algo con tu compañero, eso mismo pasa aquí, de eso se trata", dice Danna Paola a EL UNIVERSAL.

La también actriz explica que desea que se respete más la privacidad de los artistas y, aunque en un inicio se molestó por los comentarios que se desataron respecto a Yatra, ya aprendió que eso no lo puede cambiar.

"No porque hables de amor en una colaboración tiene que haber una relación en la realidad, hay que empezar a respetar esa parte de todos los medios y fans. Todos están emocionados y se dan cuenta del feeling que hay detrás y ha sido con cariño, el punto es que la gente lo disfrute, qué importa que hablen", señaló.

Sebastián también está consciente de lo que se dice de Danna y él, reconoce, pero la realidad es que tras trabajar en "Yo bailo sola", la canción que hoy estrenan, los dos se han vuelto más amigos, ya que durante los tres meses que trabajaron en el tema, el contacto a la distancia entre ambos se volvió intenso.

"Este es un proyecto que nos tiene felices y estar más en contacto nos dio oportunidad de conocernos más, como una amistad. Dicen cosas de nosotros pero no nos dejamos llevar por eso, estamos enfocados en nuestro proyecto, que digan lo que quieran decir, no pasa nada", indica Yatra.

Orgullosos 25. Danna dice que la claridad mental que hoy posee y la cual le permite no engancharse con el qué dirán, llegó tras años de experiencias y situaciones que la han hecho madurar, por ello considera que ahora que recién cumplió 25 años, se siente plena.

"No quiero pensar tanto en el número (la edad), al final se dice fácil pero uno se da cuenta del camino recorrido y me siento orgullosa de lo que he logrado y de que soy fiel a lo que quiero; estoy construyendo cosas increíbles, a nivel personal ha sido un crecimiento grande, no soy la misma persona de hace cinco años", expresó.

Sebastián incluso considera que Danna es más madura para la edad que tiene por llevar más de 20 años en el mundo del entretenimiento, situación que la ha hecho experimentar muchas más cosas que una chica de su edad.