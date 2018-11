´No me dejaré chantajear ni seré rehén de nadie´

"Yo nada más tengo un amo y un mandato, el amo que tengo es el pueblo de México´´. Andrés Manuel López Obrador,presidente electo.

Ciudad de México

Luego que el PRI y el PAN amenazaron con enviar a la Corte un recurso de inconstitucionalidad por la figura de los superdelegados, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador advirtió que no será rehén de nadie y por lo tanto no se dejará chantajear.

El tabasqueño prometió que entablará conversaciones con los gobernadores para esclarecer los alcances de la nueva figura federal.

"Hay diálogo, pero no voy a ser rehén de nadie, no voy a dejarme chantajear por nadie, yo nada más tengo un amo y un mandato, el amo que tengo es el pueblo de México y el mandato que me dio el pueblo es acabar con la corrupción y voy a cumplir", afirmó.

Sin embargo, el mandatario electo indicó que, si la Suprema Corte considera lo contrario a la figura, será respetuoso de la decisión.

"El poder Legislativo es independiente, es autónomo, ellos van a resolver, y nosotros somos respetuosos de las decisiones que tome el Poder Legislativo y el Poder Judicial; hay que acostumbrarse a que ya se acabó el régimen antidemocrático, autoritario, se acabó el régimen corrupto, hay que avisarles".

En días pasados, mandatarios emanados del PAN enviaron una carta en la que manifestaron su rechazo a la figura de superdelegados ya que consideraron que los excluye de los planes de seguridad federal.

Los dirigentes del PAN, Marko Cortés, y del PRI, Claudia Ruiz Massieu, respectivamente, anunciaron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad para frenar la figura.

´´PARA SERVIR´´

El coordinador de los delegados estatales del gobierno electo, Gabriel García Hernández, aseguró que éstos sólo están para "servir" a los gobernadores y a la ciudadanía, y les aseguró a los hasta ahora inconformes que se respetará la autonomía de los gobiernos estatales.

"No hay superdelegados, y no va haber controversia porque se va a respetar la autonomía y las atribuciones de los gobernadores, vamos a ir a servir a los gobernadores [...] El único mensaje a los gobernadores es que se va a respetar la autonomía y se va a trabajar con todos", expresó.