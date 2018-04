"No me arrepiento de no haber fichado a Kepa": Zinedine

Kepa Arrizabalaga pisó ayer por primera vez el césped del Santiago Bernabéu. Su estreno en Chamartín hubiese pasado igual de inadvertido que el de tantos y tantos otros futbolistas de no ser porque en enero la rumorología le situaba anoche en el bando contrario. El chico de 23 años, uno de los arqueros con más proyección del fútbol europeo, era el elegido para renovar la portería del Real Madrid.

Él, a seis meses de finalizar su contrato con el Athletic, había tomado la decisión de aceptar la oferta del club blanco, dispuesto a desembolsar su cláusula de rescisión. Finalmente, las reticencias de Zinedine Zidane a aceptar su llegada en plena temporada desembocaron en su renovación con el equipo rojiblanco hasta 2025 y dieron carpetazo al culebrón. 86 días después de aquel final, Kepa confirmó las sospechas de la secretaría técnica del Madrid con una actuación de altura que permitió al Athletic salvar un empate.

Y es que nada de todo lo anterior parecía merodear en la cabeza del arquero, concentrado y pausado de principio a fin. No hubo un error, una mala salida ni una precipitación en su función. Ni una miga de nerviosismo comprensible por el escenario, por lo que pude ser y no fue. Kepa se mantuvo ajeno a su historia y atinado ante las embestidas de Cristiano, Asensio y compañía. "Sí que he notado un poco el foco sobre mí, también lo noté en la ida porque ya se habló mucho de mí. Pero eso me motivaba", explicó el protagonista.

"No pretendía reivindicarme, solo eran ganas de jugar en este estadio. Siempre gusta jugar en sitios así y me voy contento por cómo ha ido", completó el arquero, que finalizó su faena con nueve intervenciones, muchas de ellas de mérito, la primera a un remate de Cristiano al cuarto de hora de partido. Con el Athletic por delante, el de Ondarroa mantuvo la ventaja en la primera parte con una mano salvadora en un careo con Asensio y buenos reflejos en otro par de intentos de Kroos, Marcelo y el volante balear. "Lo he visto bien, como siempre, entrena muy bien y juega muy bien. Tuvo muchísimo trabajo y pudo resolverlo con éxito. Ha firmado por muchos años con nosotros, va a seguir y es una suerte tenerle aquí", aseguró José Ángel Ziganda. "Aunque todo el equipo ha defendido muy bien, seguramente haya sido el responsable de que no hayamos ganado", reconoció Zidane, que, algo molesto, volvió a explicar el motivo de su negativa al fichaje de Kepa. "No pienso en que fuese un error no contratarle. No estoy arrepentido porque yo empiezo la temporada con tres porteros y la acabo con los mismos. Tomé la decisión de no traer a nadie en medio del curso", se justificó antes de describir al vasco como un meta "joven y muy bueno".

Anoche se ganó los halagos en el Bernabéu, donde logró mantener el arco a cero hasta que a tres minutos para el final un disparo de Modric desviado levemente por Cristiano le dejó vendido. Fue el único punto gris en la actuación de un Kepa que abandonó el césped abrazándose con Keylor, el hombre que se antojaba como su rival por el puesto de titular en Chamartín. Lo hizo justo después de reivindicar su condición de portero de los grandes en un futuro inmediato. Eso, el Athletic y el Madrid ya lo sabían.