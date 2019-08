"No me arrepiento de haber sido priista": Ricardo Monreal

Ciudad de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que no se arrepiente de haber sido militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque aseguró que se demostrará que quienes eligieron el cambio de régimen no se equivocaron.

"El proceso de transición que estamos viviendo es un proceso difícil, complejo, de intereses y obstáculos. Pero yo estoy convencido, luché muchos años, 22, y me siento tranquilo porque lo vamos a lograr, tenemos que demostrar que quienes prefirieron el cambio de régimen no se equivocaron", afirmó.

Al dirigir su mensaje en el primer informe legislativo del senador de Morena, Cristóbal Arias Solís, en Morelia, Michoacán, refirió el libro sobre la transición de Eduardo Robledo.

Añadió que quien escribe dicha obra, explica que una transición es distinta a una alternancia. Quizá sea de las tesis más acabadas; lo que pasó en 2000, incluso en 2012 fue una alternancia sin consecuencias sociales ni políticas; simplemente en el cambio hubo continuidad.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República añadió que ahora vivimos un proceso de transformación y de transición política, lo que implica más resistencias, más obstáculos. Un cambio de régimen, que es lo que se propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Estoy seguro, porque lo conozco desde hace muchos años, que con su perseverancia y el acompañamiento de todos los que queremos a México lo va a llevar a cabo. Les aseguro, y es mi posición personal, Andrés Manuel López Obrador será uno de los mejores presidentes de la República que haya tenido el país", destacó.

En otra parte de su discurso, Monreal Ávila señaló que asiste a este acto de rendición de cuentas con agrado y satisfacción, y recordó que conoció al senador Cristóbal Arias a finales de los años 80 del siglo pasado, y que compartieron responsabilidades en un gran movimiento que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas.

Ante invitados especiales, señaló que en esa época era militante del Partido Revolucionario Institucional, de lo cual no se arrepiente, y reconoció la lucha que todos libraban en aquel momento.

"Ahí estaban algunos de los que aquí he visto, Eduardo Robledo, estaba Víctor Manuel Tinoco, estaba Beatriz Paredes, éramos legisladores, o Leonel Godoy, éramos diputados en el 88; él en la marca correcta y yo en la marca que después se compuso, pero yo era militante del PRI. Pero no me arrepiento, finalmente a todos los respeto, ellos ya estaban luchando.

"Es decir, que son muy anteriores a mí en la lucha social y en la lucha política. No por la edad, sino por la experiencia. Y, yo recuerdo muy bien a Cristóbal Arias; también a Leonel, era de los más extraordinarios en la Cámara, con la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales", añadió.

Monreal Ávila resaltó que desde entonces conoce a Cristóbal, Arías, a quien señaló como un hombre combativo, de izquierda sin excepción, eficaz, maduro, experimentado.

"Ahora lo veo mucho más maduro, recuerden que ya fue miembro del Ejecutivo, le faltó miembro del Judicial; pero eso ya no lo va ser porque va a hacer otras cosas. Pero, va a seguir siendo senador y seguramente le depara el destino otras cosas. Pero les digo que es un legislador, le digo al pueblo de Michoacán, porque no todos tenemos esa virtud", concluyó.