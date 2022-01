No me amputaron el dedo.- Grettell Valdez

"Ahí les va, ni me amputaron el dedo, ni nada, me cortaron sí la cuarta parte de la uña. Sí me cortaron toda la parte de atrás, ya no tengo huella, me quitaron toda la parte de atrás, igual que hace cinco años (que ya había padecido el mismo problema).

"Pero como tengo al mejor cirujano del mundo, jaló de mi dedo piel y logró cerrar, entonces quedó un dedo magnifico, aunque flaco", relató Valdez, quien se deja ver durante el video con su pulgar vendado.

Mencionó que dentro de unos días tendrá que someterse a una radiación, con el fin de quitar cualquier molécula que haya quedado y luego tendrá también quimioterapias localizadas.

Recordó que hace cinco años comenzó este problema de salud, cuando le apareció en el dedo una especie de verruga.

En aquel momento acudió con especialistas, quienes les hicieron varios estudios y resultó que era un tumor cancerígeno.

Triste por la noticia, Grettell buscó el poyo de su amiga, la también actriz Vitoria Ruffo.

"Me acuerdo que me solté a llorar, le marqué a mi querida Victoria Ruffo, que la amo con todo mi corazón, y de hecho ella me acompañó con el oncólogo después de los resultados de los estudios", relató en el mismo video de YouTube que difundió la tarde de ayer.

Esa vez, dijo, le fue retirada la verruga y se le colocó un injerto, lo que detuvo el problema por cinco años.

"Me quedó perfecto, el cirujano no me saco un injerto de la pompi, sino del mismo dedo, y me sacó lo malo.

"Pero después de cinco años volvió a aparecer el problema, me hicieron otra vez estudios, fueron estudios de 46 virus, un mapeo, y se llegó a la conclusión de que tengo un virus que se hacen arrugas y esas verrugas transmutan a cáncer, por eso ahora tendrán que hacer radiaciones y quimioterapias".

De acuerdo con Valdez, su problema fue ocasionado a raíz de una manicura para quitare un padrastro, pues nunca puso cuidado en la limpieza de las herramientas y utensilios que se usaron para atenderla.

"Esto fue por una manicura que me hicieron con los instrumentos no limpios, entonces, yo les quiero decir que siempre chequen que las cosas estén limpias, esterilizadas, porque por una tontería me pasó, por acudir a un lugar que no supervise y no contaban con las cosas necesarias y limpias".

La actriz retomó sus redes sociales desde el lunes, y a través de historias de IG ha estado compartiendo imágenes junto con su hijo Santino, de 13 años, y familiares, quienes no han dejado de apapacharla en este proceso de recuperación.