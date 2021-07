´No más pánico y zozobra´

"Es una opción viable que tengamos un solo canal de comunicación, que nos esté guiando hacia qué es verdad y qué es mentira, realmente sí funciona".* Valentina López, Coparmex Reynosa.

El presidente local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), consideró que solo así se podrán combatir las noticias falsas y rumores que han circulado.

"Esto sería un mecanismo de información veraz y oportuno para toda la población que necesita salir de casa, ya sea por cuestiones de trabajo, alimentos u otros, necesitamos terminar con todo el pánico e incertidumbre que se ha creado en los últimos días, porque sino, la economía seguirá afectada, se vendrá otra crisis".

El semáforo debería implementarse por autoridades, quienes a través de redes sociales o plataformas de mensajería darían especificaciones a la población sobre en que puntos se registran situaciones de riesgo, y que así, se eviten o desmientan amenazas y ataques.

El "toque de queda" que comenzó a implementarse en Reynosa de forma no oficial desde hace algunos días, ya ha dejado consecuencias en el comercio local, quienes reportan pérdidas de hasta el 40 por ciento en sus ventas.

"El temor que siente la ciudadanía de ser víctima de algún delito ha provocado que los negocios cierren más temprano, desafortunadamente el pasado miércoles esto se intensificó, prácticamente a las 5 de la tarde ya no había nadie en la calle, hasta algunos centros comerciales, locales de comida cerraron, porque nadie quiere arriesgarse".

La petición del "semáforo de seguridad" fue plasmada en un documento al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, la secretaría de gobernación Olga Sánchez Cordero, al gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca y a la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez. "Esperemos que la autoridad pueda salir a informarnos de manera veraz, aunque han existido esfuerzos en compartir boletines, esto no es suficiente ay que se publican hasta después de los hechos, cuando la ola de rumores ya impactó, es urgente este mecanismo que pedimos, a ciudadanía y el comercio lo necesita".

SECTOR PATRONAL

Empresas afiliadas a Coparmex Reynosa, han perdido miles de pesos por el cierre de negocios ante falta de clientela, derivado de la inseguridad que se ha presentado en los últimos días, por lo que exigen resultados a las autoridades de los tres niveles de gobierno y un canal de comunicación oficial, un tipo semáforo delictivo para que la población esté informada.

Sandra Valentina López Hernández, presidente de COPARMEX, comentó que la agrupación empresarial se ha unido a con otras cámaras, para hacer el llamado, alzar la voz y que se tome en cuenta que se requiere certidumbre y estado de derecho para los ciudadanos.

Porque hay afectaciones económicas y emocionales, por lo que no se puede dar un paso atrás, en el desarrollo económico y la paz.

Explicó que es necesario que se trabaje en equipo, los 3 niveles de gobierno, para que haya un mando, un responsable, que de la certidumbre de que se está haciendo una estrategia para lograr la paz.

"Ayer lo que vimos en la mayoría de los negocios es algo que no queremos ver, la identidad, toda la fuerza de la ciudad y el motor que mueve la economía, no hablamos de economía del día a día, el poder que exista a un desarrollo sostenido, por eso nos juntamos todos los organismos", recalcó.

La dirigente de Coparmex comentó que es importante que se tenga un mecanismo, una fuente confiable que de a conocer lo que está sucediendo y con ello evitar noticias falsas, que generan caos, como los semáforos que antes se anunciaban ante situaciones de riesgos.

"Es una opción viable que tengamos un solo canal de comunicación, que nos estén guiando hacia lo que es verdad y que es mentira, realmente si funciona, va a funcionar para un porcentaje, para los centros de trabajo y actuar en base a ello, para no exponernos al peligro y al riesgo, si podemos minimizar el riesgo, si sería viable que existiría, pero a la vez es vale el saber toda la ciudadania que debemos tener cuidado con el manejo de la información", expresó.

Y agregó: "Las redes sociales son un medio de comunicación, si bien te llega la información, pero mucha de las veces no sabes quien esta detrás, si tuviéramos al día que es lo que esta sucediendo, que las estrategias s están cumpliendo, genera confianza, hay gran cantidades páginas que no sabemos quien está detrás".

López Hernández, señaló que no tienen cuantificado cuanto ha sido la pérdida económica por el cierre de negocios, pero son miles de pesos, pero que es una cadena de afectaciones empresas, comercios y de servicios.

"Hubo afectaciones en lo económico, las empresas tuvieron que cerrar temprano algunas por falta de personal porque hubo ausentismo, al no haber movilidad o al tener miedo, al no tener todo el conjunto operativo, ya de por si nos estaba sucediendo en pandemia, todo viene afectaros en gran medida, pero también están los negocios al por menor que tuvieron que cerrar con mucha anticipación porque no había clientes, por eso no podemos regresar a lo de antes", recalcó.

SE UNEN A LLAMADO

Por su parte, la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa, se unen al llamado de las cámaras empresariales de Reynosa, para que la estrategia de seguridad tenga resultados y piden a las autoridades que tomen en cuenta algún mecanismo que informe a la población en tanto se pone orden en la ciudad.

Frida Paoletti Leyv, presidente de AMPRAC Reynosa, comentó que se requiere de una estrategia de seguridad, para que se pueda caminar por las calles, sin temor, que los que salen a trabajar regresen a sus casas.